George Clooney werd vier dagen voor de start van zijn nieuwe film opgenomen in het ziekenhuis. Dat vertelt hij in een interview met The Daily Mirror.

Voor de rol in de film Midnight Sky, die hij zelf regisseert, was Clooney tientallen kilo's afgevallen, maar dat begon naar verloop van tijd zijn tol te eisen. De 59-jarige acteur begon last te krijgen van extreme buikpijn en bleek pancreatitis te hebben, wat dodelijke gevolgen kan hebben.

"Ik had niet goed genoeg voor mijzelf gezorgd. Ik moest wekenlang in het ziekenhuis blijven en echt opladen, zeker omdat je als regisseur veel energie nodig hebt."

In Midnight Sky speelt Clooney een wetenschapper die tijdens een wereldwijde ramp op de Noordpool verblijft. Wanneer hij in contact komt met de bemanning van een ruimteschip, waarschuwt hij hen om niet terug te keren naar de aarde.

De film draait vanaf deze week in de bioscoop en is tevens te zien op Netflix.