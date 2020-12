Elske DeWall is bevallen van een dochter. Dat maakt de zangeres woensdag bekend op Instagram.

Het kindje heet Neva Victoria en is op 8 december geboren. De zangeres toont in het bericht een foto van de baby en schrijft dolgelukkig te zijn. In de reacties wordt DeWall overladen met felicitaties.

Neva Victoria is het tweede kindje van DeWall en het eerste kindje met haar huidige vriend Appie. In juni maakte ze bekend opnieuw zwanger te zijn. De 35-jarige Friezin heeft al een zoon uit een eerder huwelijk.