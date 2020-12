Een kort geding van Shima Kaes, de ex-verloofde van Johnny de Mol, tegen journalist Mark Koster gaat donderdag niet door. De twee partijen zijn tot een overeenkomst gekomen, bevestigt Koster aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

Kaes wilde voorkomen dat de journalist privéopnames van haar en De Mol naar buiten zou brengen als bewijs dat de beweringen in zijn boek kloppen. Het zou gaan om een telefoongesprek tussen Kaes en De Mol en foto's waarop verwondingen te zien zijn die door haar ex-verloofde zouden zijn aangebracht.

Koster bracht onlangs het boek De Mol: De Machtigste mediafamilie van Nederland uit. In een passage wordt daarin gesteld dat De Mol zijn ex-verloofde dusdanig mishandelde dat zij in het ziekenhuis zou zijn beland. Met de opnames als bewijs wilde Koster zijn journalistieke integriteit bewaken, die naar eigen zeggen door "valse aantijgingen" wordt ondermijnd.

De journalist zegt woensdag in een overeenkomst met Kaes' juridisch adviseur Karim Aachboun te hebben afgesproken de opnames niet te verspreiden. "We behouden het recht dat wel te doen als we juridisch gedaagd worden", aldus Koster.

Aachboun laat aan het AD weten dat zijn cliënt tevreden is met de overeenkomst.

Kaes deed ook aangifte tegen De Mol

Het juridisch getouwtrek is voor Kaes overigens nog niet voorbij: eind november deed ze aangifte tegen haar ex De Mol. Ook daaraan lag het boek van Koster ten grondslag. Ze ontkent mee te hebben gewerkt aan het boek.

In de aangifte, die werd ingezien door De Telegraaf, stelt Kaes dat zij en De Mol een turbulente liefdesrelatie hadden, maar dat er van een mishandeling geen sprake was.

Koster liet toen al weten dat in zijn boek slechts een kleine passage gaat over de vermeende mishandeling. Volgende week komt de derde druk uit.