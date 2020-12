Actrice Sarah Chronis (34) en haar vriend Kay Greidanus (29) zijn in verwachting van hun eerste kindje. De twee verwachten een zoontje, meldt Chronis woensdag op Instagram.

"We zijn over the moon om met jullie te kunnen delen dat er een klein wondertje op komst is", schrijft Chronis, die daaraan toevoegt "ongelofelijk dankbaar" te zijn.

De actrice, bekend van Zwaar Verliefd en Rozengeur & Wodka Lime, is in de lente uitgerekend. "We kunnen niet wachten om straks ons zoontje te ontmoeten."

Chronis en Greidanus zijn al ruim zes jaar samen. Greidanus, die ook als acteur werkt, had onder meer de hoofdrol in de Nederlandstalige versie van het toneelstuk War Horse. De twee zijn samen te zien in de serie Nieuwe Buren, waarin zij ook een stel spelen.