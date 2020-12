Leslie Keijzer, bekend uit de serie Echte Gooische Moeders, verwacht een tweede kind. Dat onthult ze in de recentste aflevering van de Videoland-realityreeks.

Ook op Instagram kondigt Keijzer woensdag het nieuws aan. "Baby on the way! Moises krijg een broertje of zusje. We zijn helemaal gelukkig."

Keijzer beviel in augustus 2019 van zoon Moises. Sinds enkele weken is ze te zien in Echte Gooische Moeders, naast onder anderen Pauline Wingelaar en Bo Wilkes. De vrouwen werden ruim tien jaar geleden ook gevolgd in de realityserie Echte Gooische Meisjes.

Op Instagram kondigt Leslie Keijzer haar zwangerschap aan. (Foto: Instagram/Leslie Keijzer)