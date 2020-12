Sylvie Meis heeft, na jaren van speculaties, toegegeven dat ze fillers gebruikt. Dat onthult de 42-jarige presentatrice in een interview met de Duitse RTL.

Meis is recentelijk een samenwerking aangegaan met een bekend Duits fillermerk en vindt het tijd om openheid te geven over haar eigen gebruik. "Eigenlijk zou op zoiets tegenwoordig toch geen taboe meer moeten rusten. Die mogelijkheid is er nou eenmaal en het is nog altijd je eigen beslissing."

Zelf begon ze vijf jaar geleden het gebruik ervan te overwegen. "Ik kan mij herinneren dat ik destijds volume in mijn gezicht begon te verliezen. Toen zei mijn dokter dat dat met een beetje filler verholpen kon worden en dat bleek zo te zijn."

Persoonlijk vindt ze het belangrijk dat ze "zo natuurlijk mogelijk oogt" en gebruikt het liefst dan ook zo min mogelijk.

"Het gaat erom dat je jezelf in de spiegel kunt aankijken en denkt: ik zie daadwerkelijk de beste versie van mijzelf."