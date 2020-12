Nikkie de Jager en haar verloofde Dylan Drossaers zijn opgelucht na de arrestatie van zeven mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de overval in haar woning, zo laat ze dinsdag weten in haar nieuwste YouTube-video.

De make-upartiest werd dinsdag door de politie op de hoogte gesteld van de arrestaties. De zeven mannen worden verdacht van ten minste drie woninginbraken en vier overvallen in onder meer Rotterdam, Dordrecht en Uden bij vermogende en bekende Nederlanders, onder wie ook René van der Gijp.

De Jager houdt nauw contact met de politie. "Voorlopig wachten we af. We willen ons niet bemoeien met het onderzoek, dus verder wil ik hier ook niet te veel over kwijt. Maar weet dat we ontzettend opgelucht zijn."

De YouTuber, ook bekend als NikkieTutorials, werd in augustus in haar eigen huis in Uden overvallen, waarbij zij en haar verloofde onder schot werden gehouden. Het is niet duidelijk of de overvallers iets buitmaakten.