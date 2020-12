Paul Witteman sprak zich bij De Wereld Draait Door angstig uit over het coronavirus en vertelt in gesprek met De VARAgids dat die angst niet is afgenomen. Toch heeft de presentator zelf het gevoel minder hypochondrisch te zijn geworden.

"Ik denk steeds: komt dat vaccin wel op tijd? Al die mooie dingen die het leven mij biedt, en dat zijn er heel wat, komen na een nederlaag van het virus niet automatisch terug. Stel dat mijn oudere broer ernstig ziek wordt, hij is 82, dan ontstaat er een gat in mijn leven dat voor alles waar ik mee bezig ben gevolgen heeft."

In gesprek met het blad vertelt Witteman dat er tien jaar geleden tijdens een operatie "iets" is verwijderd dat gevaar had kunnen opleveren voor zijn gezondheid. Sindsdien is hij minder bang geworden voor ziektes.

"Dat is goed gegaan en het stomme is dat je dan denkt: ik heb dat nu achter de rug, dus daar ben ik voor de rest van mijn leven van af. Maar zo werk het natuurlijk niet, het blijft oppassen. Maar ik ben wel minder hypochondrisch dan vroeger. Ik stap ook makkelijker in een vliegtuig", aldus de journalist.

Aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk was hij de enige die zich angstig uitsprak over het virus, André van Duin deed er volgens hem ook wat laconiek over. "Dat verbaasde mij, omdat Youp van 't Hek, vriend van Matthijs, een week eerder in het ziekenhuis was opgenomen."

"Ik was wel bang. Dit is toch iets anders, bijna iets ritueels. Een straf voor ons consumentisme. Ik hou er tot op de dag van vandaag rekening mee dat ik plotseling heel hard ga hoesten en dat het leven er dan niet leuk meer voorstaat."

De 74-jarige presentator zegt graag "op een nuttige wijze ouder te willen worden". "Ik ben eigenlijk flink tegen de dood."