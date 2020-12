Voetballer Jetro Willems heeft op negenjarige leeftijd drugs vanaf Curaçao naar Nederland gesmokkeld om zijn familie financieel te helpen. Dit vertelt de speler die onder contract staat bij Eintracht Frankfurt in het programma Andy Niet Te Vermeijde.

De nu 26-jarige Willems vertelt in gesprek met Andy van der Meijde dat zijn ouders de drugs in eerste instantie zelf probeerden mee te smokkelen, maar dat dit niet lukte. "Toen heb ik mezelf opgeofferd. Ik zei: 'Doe het maar bij mij'. Ik was toch al een beetje die gekke. Als ik dat voor mijn familie moet doen, dan doe ik dat gewoon", aldus Willems.

De voetballer die in 2016 voor het laatst voor het Nederlands elftal uitkwam, kreeg de drugs aan zijn been geplakt en werd niet gepakt. Het hielp de familie van de voetballer een bestaan in Nederland op te bouwen, meent hij.

Willems vroeg zijn familie niet om geld voor zijn hulp, maar wilde vooral dat hij dit nooit nog eens moest doen. "Ik wilde niets. Ja, nooit meer in die situatie terechtkomen. Ik zei tegen mijn ouders: 'geef alles wat je mij wilde schenken maar aan mijn zus. Ik wil alleen een bal.'"

Het voetbalseizoen van Willems kwam dit jaar vroeg tot een einde nadat hij in januari zijn kruisband afscheurde tijdens een wedstrijd. De voetballer speelde op dat moment op huurbasis bij Newcastle United. Hij werd verhuurd door Eintracht Frankfurt waar hij onder contract staat.