Prinses Catharina-Amalia is maandag zeventien geworden. Dit is het laatste jaar voordat de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima troongerechtigd is en in aanmerking komt voor een uitkering van de Staat. NU.nl zet een aantal foto's van de prinses op een rij.

Prinses Amalia in de armen van haar vader tijdens de zomerfotosessie in 2004. (Foto: BrunoPress)

Willem-Alexander en Máxima (destijds nog kroonprins en -prinses) maken eind januari 2004 een wandeling met hun dochter in de tuin van villa De Eikenhorst in Wassenaar. (Foto: BrunoPress)

Prinses Amalia speelt in 2008 met een bal tijdens een fotosessie op landgoed De Horsten in Wassenaar. (Foto: BrunoPress)

Het koninklijke gezin in 2012 tijdens de kerstvakantie in Argentinië. (Foto: BrunoPress)

Amalia en haar zussen Alexia (links) en Ariane (rechts) in 2013 bij de inhuldiging van de koning tijdens een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal door Kamerleden en vertegenwoordigers van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. (Foto: BrunoPress)

Amalia in 2016 tijdens Koningsdag in Zwolle. De prinses is een groot liefhebber van paarden en doet met haar paard Mojito regelmatig mee aan springconcours. (Foto: BrunoPress)

Amalia met haar moeder tijdens de zomerfotosessie op Paleis Huis ten Bosch in 2020. "Ze groeit snel, ze groeit mooi… Ze is een fantastische dochter, een fantastische vriendin", zegt Máxima over haar dochter. (Foto: BrunoPress)

Amalia eind februari op wintersportvakantie in Lech. De jarige prinses viert haar verjaardag een week lang. Elke dag mogen er in verband met de coronamaatregelen maximaal drie mensen op bezoek komen. (Foto: BrunoPress)