Nienke Plas is in verwachting van haar tweede kindje. Dat maakt de vlogster bekend op Instagram.

In het bericht toont de 34-jarige Plas hoe haar zoontje Frenky-Dean met een grote glimlach zijn vuisten in de lucht gooit en een trui draagt met daarop de tekst: "Ik word grote broer".

Plas is verheugd door de komst van haar tweede kindje. "Wij zijn helemaal op van geluk. Er groeit een kleine Stjeward in mijn buik", schrijft ze, verwijzend naar de achternaam van haar man.

In de reacties wordt ze overladen met felicitaties van andere BN'ers, onder wie Shelly Sterk, Nicolette Kluijver en Bas Smit.

Plas is al dertien jaar samen met haar man Resley Stjeward (35). De twee stapten in september van dit jaar in het huwelijksbootje.