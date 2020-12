Rita Ora doneert het volledige bedrag dat ze ontving voor een optreden in Egypte aan het goede doel, meldt The Guardian zondag. De zangeres bleek na afloop van het evenement bij terugkeer in het Verenigd Koninkrijk niet in zelfisolatie te zijn gegaan. Dat is in strijd met de Britse coronaregels.

Het bedrag dat Ora heeft beloofd te doneren zou rond de honderdduizend euro liggen. De zangeres ontving het bedrag voor een optreden op 21 november in de Egyptische hoofdstad Caïro. De Egyptische president Abdel Fatah Al Sisi was volgens verschillende media bij het evenement aanwezig.

"Ik bied opnieuw mijn excuses aan voor het niet volgen van de regels", aldus Ora zaterdag in een verklaring. "Ik realiseer me dat sommigen hierdoor misschien mijn slechte voorbeeld willen volgen."

Eind november bood Ora excuses aan voor een andere overtreding van de coronaregels. De zangeres had toen in strijd met de geldende coronaregels haar dertigste verjaardag gevierd in een restaurant in Londen.