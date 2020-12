Heel Nederland staat op 5 december in het teken van pepernoten, gedichten en heel veel cadeautjes, ook BN'ers als Fred van Leer en Famke Louise vieren de verjaardag van Sinterklaas. NU.nl zet op een rij hoe de Pakjesavond van Bekend Nederland eruitziet.

Famke Louise leert de Sint hoe je met een 'duckface' op de foto gaat.

Sint Jan Versteegh is op zoek naar "stoute kindertjes".

De goedheiligman brengt ook een bezoekje aan het gezin van Rico Verhoeven.

Fred van Leer blikt terug op zijn tijd als hulpsinterklaas. "Jullie zien het vroeger: wilde ik zelfs al een jurk aan. Ik kijk sip want die baard hoefde van mij niet ( ik had liever alleen rode lippenstift opgedaan) Als jullie je afvragen waar mijn staf is... Die laat ik nooit zien op camera" grapt de stylist op Instagram.

De Pakjesavond van Jim Bakkum ziet er knus uit.

De pietjes van Dennis Weening zijn er klaar voor!