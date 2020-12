Zangeres Naaz is getrouwd met haar vriend Kevin. Dat maakt de 22-jarige artieste vrijdag bekend op Instagram.

De voormalig Holland's Got Talent-deelneemster schrijft in het bericht: "Ja, wij zijn een tijdje geleden getrouwd voor de Koerdische en Pakistaanse wet!"

Later voegt ze nog in de reacties toe: "Met een tijdje geleden heb ik het inmiddels al over een paar maanden geleden. Ik besloot gewoon heel impulsief om het nu ineens te delen. Proost op echte liefde!"

In oktober maakte de zangeres bekend verloofd te zijn. Ze noemde haar partner toen "de mooiste persoon die ik ooit heb ontmoet".

Naaz laat via Instagram weten dat ze is getrouwd met haar vriend Kevin. (Foto: Instagram: Naaz)