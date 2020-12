Justin Bieber en zijn vrouw Hailey hebben op Instagram een statement gedeeld waarin zij laten weten klaar te zijn met de stortvloed aan online haatreacties.

De afgelopen week ging er een filmpje op het internet rond waarin een fan van Selena Gomez oproept tot het schrijven van negatieve reacties onder berichten van Hailey. Volgens de fan zou Bieber beter af zijn geweest bij Gomez.

De 26-jarige zanger besloot op zijn Instagram het filmpje te re-posten, "zodat mensen een idee krijgen van wat wij iedere dag naar ons hoofd geslingerd krijgen".

Bieber is helemaal klaar met alle negatieve berichten over zijn relatie met Hailey. "Het is heel moeilijk om de betere persoon te zijn als ik dit soort mensen de persoon van wie ik het meest houd zoveel pijn zie doen. Hoe ellendig moet je leven wel niet zijn als je zulk soort berichten plaatst, dat je al je tijd en energie steekt in het naar beneden halen van anderen."

Ook Hailey zelf heeft gereageerd op de aanhoudende kritiek. "Normaal gesproken reageer ik hier nooit op, omdat ik mijzelf wil beschermen", vertelt ze.

Toch is ook bij haar nu de maat vol. "Dit heeft echter een niveau van haat dat ongezond en treurig is. Ik zou iemand in geen miljoen jaar toewensen om zo behandeld te worden."

Bieber en Hailey stapten vorig jaar in het huwelijksbootje.