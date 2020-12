Romee Strijd en Laurens van Leeuwen zijn voor het eerst ouders geworden. Het model deelt de geboorte van dochter Mint op Instagram.

"Mint van Leeuwen, zo blij dat ik je eindelijk in mijn armen mag houden. We zijn zo verliefd op je", aldus het 25-jarige model bij een foto waarop te zien is dat ze Mint voedt.

Strijd trouwde in 2018 met de zoon van presentator Bert van Leeuwen en maakte begin dit jaar bekend in verwachting te zijn van hun eerste kind.

Voor de presentator is het zijn vierde kleinkind.