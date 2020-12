Koningin Elizabeth staat bekend als hondenliefhebber en heeft in haar leven ruim dertig huisdieren gehad, maar nu hond Vulcan overleden is, houdt de Britse koningin nog slechts één hond over.

Diverse Britse media melden op basis van bronnen dat Vulcan enkele weken geleden is overleden. Vulcan was een mix van een corgi en een teckel en viel daarmee op in de roedel van de koningin: ze stond jarenlang vooral bekend als corgi-houder.

De honden van de koningin hadden in 2012 een belangrijke rol in de promotievideo van de Olympische Spelen die in Londen werden gehouden.

De koningin is in 2018 gestopt met het fokken van honden, iets wat ze sinds haar achttiende deed. Toen kreeg ze corgi Susan, die een voorouder is van het grootste gedeelte van de honden die de koningin daarna hield. De koningin stopte met deze hobby omdat ze niet wilde dat haar eigen honden haar zouden overleven.

In 2018 overleden corgi's Willow en Whisper, waarna Vulcan en Candy overbleven. Candy is eveneens een mix tussen een corgi en een teckel.