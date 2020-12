Collega's slingeren zwangerschapsgeruchten over Eva Jinek de wereld in, bekende mensen blijven moeite hebben met coronaregels en Sonja Bakker praat met de politie. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Is dit een babybuikje?", "Eindelijk zwanger?" - de tabloids, bladen en roddelpagina's staan wereldwijd nog wekelijks vol met dit soort koppen. Actrices, zangeressen en presentatrices worden in interviews gevraagd wanneer ze nu eindelijk beginnen aan een gezin en lezen regelmatig geruchten over zichzelf terug.

De laatste jaren is dat in Nederland minder geworden, ook omdat bekende vrouwen zich erover uitspreken. Zo wees Romy Monteiro haar volgers er eens op dat het mensen veel verdriet kan doen als je vraagt of ze zwanger zijn en zei Katja Herbers in een interview met Bridget Maasland dat mensen weleens heel veel moeite kunnen hebben met zwanger worden en dat vragen naar een kinderwens dan heel naar is.

De vraag wordt dus minder gesteld, maar zomaar concluderen dat iemand weleens zwanger zou kunnen zijn, blijkt nog niet verdwenen. Bridget opperde deze week in RTL Boulevard dat Eva Jinek zwanger is, omdat Humberto Tan in de zomer van 2021 de late avond gaat vullen, terwijl zij dat volgens de planning zou doen.

Ongeacht of dat de reden is, is het volgens Humberto idioot om zulke geruchten de wereld in te helpen. Ernaar gevraagd in het radioprogramma Veronica Inside zei Humberto dat hij niet snapte waar de verhalen vandaan kwamen en sloot hij zich aan bij een opmerking van Niels van Baarlen, die zei dat het niet aan hen was erover te speculeren.

Albert Verlinde vertelde in Shownieuws dat dergelijke geruchten altijd riskant zijn; zo klaagde Irene Moors ooit eens bij de leiding van RTL nadat Albert naar buiten bracht dat zij zwanger was. De presentatrice maakte het twee maanden later zelf bekend, maar op het moment dat Albert het opperde, wist Irene het zelf nog niet.

Conclusie: laat mensen gewoon zelf vertellen dat er een baby komt. Dan voorkom je hele nare momenten.

Dat geldt toch niet voor mij?

Wereldwijd maakt het coronavirus mensen doodziek en overlijden er mensen, maar als je naar met name Amerikaanse beroemdheden kijkt, lijkt het soms wel alsof je niet ziek kan worden als je rijk bent.

Kim Kardashian vierde haar verjaardag met tientallen vrienden en familie op een privé-eiland, Kendall Jenner vierde die van haar met net zo veel genodigden en deze week bleek dat ook Rita Ora en Cardi B het niet zo belangrijk vinden om 1,5 meter afstand te houden of om het aantal mensen met wie ze omgaan te beperken.

Zoals ook al bij de Kardashians het geval was, schermde Cardi B met tests. De rapper had dertig gasten op bezoek voor Thanksgiving, en die had ze allemaal een dure sneltest laten doen. Hartstikke veilig, vond ze, hoewel van tests wordt gezegd dat ze alleen voor dat moment tellen en dat sneltests lang niet allemaal even betrouwbaar zijn.

Anders dan Kim, Kendall en Cardi bood Rita haar excuses aan. "Ik heb veel spijt van het niet-naleven van de regels en begrijp dat ik hiermee anderen in gevaar breng. Dit was een serieuze en onvergeeflijke verkeerde inschatting. Ik snap nu hoe onverantwoordelijk mijn gedrag was en neem volle verantwoordelijkheid."

De zangeres moet daarnaast een boete van zo'n 11.000 euro betalen. Of de Amerikaanse overtreders dat ook moesten, is niet bekend.

Politie erbij halen

Sonja Bakker kennen we vooral als voedingsdeskundige en eierkoekenliefhebber, maar deze week kwam ze in het nieuws door haar relatieproblemen. De dieetgoeroe zou de politie op bezoek hebben gehad na een uit de hand gelopen ruzie met haar partner Barry.

Story schrijft deze week over de ruzie die zou zijn ontstaan in de auto, waarbij de politie Sonja en Barry al stond op te wachten toen ze thuiskwamen. Wie de politie heeft gebeld, wordt niet duidelijk, maar de agenten zouden de hele avond bij Sonja zijn gebleven terwijl Barry direct wegvluchtte.

Volgens ingewijden is het niet de eerste keer dat het zo uit de hand is gelopen tussen Sonja en Barry: hij zou het huis al twee keer eerder hebben verlaten. "Meestal was dat voor een periode van een paar weken. Daarna kwam hij terug en leek alles weer goed. We hopen dat het nu drie keer scheepsrecht is en dat Sonja hem definitief aan de kant zet."

Sonja, die zelf een rubriek heeft bij het blad, wil niet op de verhalen reageren. De politie heeft een bezoek aan de straat bevestigd, maar wil niet meer kwijt over wat er is gebeurd. Voorlopig blijft het dus bij de verhalen van bezorgde vrienden.