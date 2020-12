André Hazes ziet collega Dries Roelvink als een vaderfiguur, vertelt hij vrijdag aan De Telegraaf. De Leef-zanger laat weten dat hij regelmatig wordt gesteund door zijn vriend en collega.

Hazes verloor zijn eigen vader op tienjarige leeftijd en gaat vrijdag in op de vraag of hij Roelvink als vader had willen hebben. "Iedereen weet dat er in het privéleven van Dave best de nodige dingen zijn gebeurd. Heel Nederland viel toen over hem heen. Toch is Dries dan de vader die pal voor zijn zoon gaat staan, maar wel realistisch blijft."

"Hij vertelt ook gewoon eerlijk aan de buitenwereld hoe het zit", gaat Hazes verder. "Ik ben opgegroeid zonder vader, maar had dolgraag een vader als hij gehad. Het is een geweldige kerel. Ook nu weer. We zitten zonder werk en dan is het Dries die even een berichtje stuurt met een opbeurende tekst. Hij laat dan weten trots te zijn dat ik mijn leven zo goed heb omgegooid. Dat waardeer ik enorm aan hem."

De 26-jarige zanger merkt op dat zulke dingen niet vanzelfsprekend zijn. "Hij is echt een vaderfiguur. En ik ben hem ook weleens midden in de nacht tegengekomen in hartje Amsterdam. Straalbezopen was ik. Dan zei hij ook: 'André doe dit nou niet, het is zo zonde van je leven.' En daar had hij gelijk in."

Hazes ziet de 61-jarige Roelvink ook als voorbeeld qua gezondheid, en vertelt hoe hij tegenwoordig meer om zijn lichaam geeft dan vroeger. "Door de coronacrisis is eigenlijk bij mij de knop omgegaan. Ik ben gestopt met drinken, soms alleen nog een glaasje als we op vakantie zijn. Dat doet mij zo goed. Ik ben tot ruim een jaar geleden zo slecht voor mijn lichaam geweest. Door het sporten lijkt het nu alsof mijn lichaam zegt: bedankt dat je mij gezond maakt, ik help je daarbij. Ik voel mij zo helder en fit."