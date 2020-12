Linda de Mol heeft wegens de coronacrisis een rustiger jaar gehad dan gepland. Hierdoor leerde ze om haar werk ook af en toe los te laten, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

De Mol werd zelf in het begin van het jaar ziek door het coronavirus. "Toen kwam de lockdown en gek genoeg was dat voor mij op een goed moment", vertelt de SBS-presentatrice. "Ik bleef maar moe en in die paar maanden rust ben ik helemaal hersteld. Ik hoefde even niks en kon in de tuin zitten, uitgebreid koken en veel tijd spenderen met mijn kinderen en partner."

De Mol zegt dat veel mensen van haar denken dat zij verslingerd is aan haar werk. "Maar ik heb gemerkt dat ik uitstekend in de relaxmodus kan. Lekker op de bank met een boek, of met de hond wandelen. In de lockdownperiode heb ik zelfs mijn eigen granola gemaakt, haha. Ik vind het tijd om af en toe een dag vrij te maken voor vrienden en een dag niet geleefd te worden door mijn telefoon en de mail. Maar als het werk even drukker is, weet ik ook dat dat er niet in zit. Iedereen die mij kent weet dat ook."

Zodra de maatregelen in de zomer werden versoepeld, begon De Mols agenda weer vol te lopen. "Ik hou van Holland, Miljoenenjacht en ook de opnames van de nieuwe film Alles op Tafel. Daar zat ook een grote tijdsdruk achter, want voor hetzelfde geld werd in een volgende persconferentie bekendgemaakt dat er een avondklok zou komen en konden we niet verder."

Nieuwe programma's en dramaserie

De Mol kijkt met een gemengd gevoel terug op het afgelopen jaar. "Het was een jaar met ups en downs. Sommige dingen zijn moeilijk. Zo kunnen we dit jaar geen Sinterklaas vieren met de hele familie, wat van kinds af aan al een traditie is. En je ziet je geliefden minder, al heb ik het geluk dat ik een baan heb waarbij ik me kan omringen met mensen en er even uit ben."

Als het aan de presentatrice ligt, wordt 2021 niet een veel rustiger jaar. "Er komen weer een aantal nieuwe programma's aan voor Net5, zoals de K van Karlijn, een dramamedy (een mix van comedy en drama) met Tjitske Reidinga. En een heel leuk programma met Kees Tol en Edsilia Rombley, die daarin op zoek gaan naar de wetenschappelijke benadering van diëten. Ook zijn we op zoek naar een nieuw programma voor Merel Westrik. En er zijn plannen voor een nieuwe dramaserie, waarin ik zelf de hoofdrol wil spelen. Er ligt altijd wel iets op stapel."