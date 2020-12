Oud-profvoetballer Royston Drenthe is volgens het Centraal Insolventieregister op 1 december failliet verklaard. In een reactie aan Voetbalzone laat de voormalig Real Madrid-speler donderdag weten dat de situatie een gevolg is van "zijn nalatigheid, labiliteit van zichzelf".

Drenthe moet nog in gesprek met zijn eigen advocaat en kan dus nog niet op details rond deze zaak ingaan. Hij was donderdag niet aanwezig bij een zitting in de zaak rond zijn vermeende faillissement en vermoedt dat dit het gevolg daarvan is.

"Ik weet niet exact wat er aan de hand is, maar als dit is wat ik denk dat het is, is het niet zo belangrijk", zegt de 33-jarige voetballer. "Ik lig altijd onder een vergrootglas, maar het zal opgelost worden zoals het hoort."

De Rotterdammer maakte in 2007 een transfer van Feyenoord naar Real Madrid voor 14 miljoen euro. Daar speelde hij tot 2010, naar verluidt zou hij elk jaar 3 miljoen euro hebben verdiend.

In 2017 vertelde Drenthe dat hij niets op papier had laten vastleggen en dat hij hierdoor miljoenen aan gages is misgelopen. Dit geld zou zijn gegaan naar zijn zaakwaarnemer, die dit ontkende.

Het AD meldt dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant een curator heeft toegewezen aan Drenthe. De voetballer, die ook actief is als rapper, speelt inmiddels bij de amateurvoetbalvereniging Kozakken Boys.