Sipke Jan Bousema is onlangs in het ziekenhuis opgenomen vanwege hartklachten. De 44-jarige presentator laat donderdag via Facebook weten dat hij blij is met de ondersteuning die hij heeft gekregen.

Bousema schrijft dat hij drie dagen hartbewaking heeft gekregen, met onder meer een hartkatheterisatie. "De uitslag is gelukkig goed: 'Een prachtig hart' en 'Mooie grote mannenvaten'", citeert hij de artsen van het Medisch Centrum Leeuwarden.

"Ik word de komende tijd nog wel in de gaten gehouden", laat de presentator weten. "Na deze toch wel pittige ervaring komt ook inzicht. (...) Ik weet nu dat ik bepaalde spanningen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar écht mag laten liggen, sommige personen écht mag loslaten en meer uit handen mag geven."

Bousema schrijft samenvattend dat hij meer naar zijn hart wil luisteren. "Er is nu met zorg en aandacht naar gekeken en mijn hart klopt, gelukkig, nog steeds helemaal."