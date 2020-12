Harry Styles heeft altijd spijt van zijn tatoeages als hij deelneemt aan een fotoshoot, omdat het veel tijd vergt om de inktversieringen te verhullen. De artiest heeft in totaal zestig tatoeages, zegt hij in een interview in Variety.

De 26-jarige Britse zanger moet bij iedere fotoshoot ongeveer een uur in de visagie zitten om de tatoeages onzichtbaar te maken. "Dat zijn de enige momenten waarop ik spijt heb van mijn tatoeages."

Styles heeft onder meer een tatoeage van twee zwaluwen op zijn borst, een roos, een zeemeermin en van het logo van het American football-team Green Bay Packers.

In het interview met het Amerikaanse entertainmenttijdschrift breekt het voormalig One Direction-lid, dat recent als eerste mannelijke model de cover van het Franse modetijdschrift Vogue sierde, ook een lans voor het dragen van vrouwenkleding.

"Door iets niet dragen, alleen omdat het gekenmerkt is als vrouwenkleding, ontzeg je jezelf de toegang tot een wereld van prachtige kleding. Wat ik zo interessant vind aan de tijd waarin we nu leven, is dat je alles kan dragen wat je maar wilt. Het hoeft niet meer per se dit of dat te zijn. De grenzen worden steeds vager."