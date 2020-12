De verdachte in de zaak van de overval van Fred van Leer blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft donderdag bepaald dat de voorlopige hechtenis met twee weken wordt verlengd, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Rotterdam donderdag aan NU.nl na berichtgeving van Shownieuws.

De man werd maandag in Amsterdam gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot overval. De stylist werd een maand geleden in zijn huis met een vuurwapen bedreigd, maar wist een overval te voorkomen.

"Fred is enorm opgelucht. Verdere details weten wij niet. Dat loopt via de politie en de recherche. Wel willen wij de politie en de recherche heel erg bedanken voor hun harde werken en inzet", aldus de manager van Van Leer in een reactie aan NU.nl kort na de arrestatie.

Twee mannen zouden zich hebben voorgedaan als pakketbezorgers van PostNL. Van Leer werd bedreigd met een vuurwapen en hield een gekneusde rib over aan het voorval. Hij verjoeg de twee overvallers, die er te voet vandoor gingen. Naar de tweede verdachte is de politie nog op zoek.

Agenten vonden later het vuurwapen dat de mannen bij zich hadden. Ook vonden ze een petje en een gestolen scooter, die in de buurt van Van Leers woning was geparkeerd.