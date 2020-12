Een rechter heeft bepaald dat de opmerkingen van Phil Collins' ex-vrouw over diens privéleven niet relevant zijn in de rechtszaak over de verkoop van het huis van de muzikant. Ze mogen daarom niet worden vermeld in de zaak, meldt Page Six woensdag.

Orianne Cevey heeft in de media onder meer beweerd dat de 69-jarige Collins impotent zou zijn, zich lange tijd niet zou wassen en in slechte mentale gezondheid zou verkeren. De rechter ging woensdag mee in de redenering van de advocaten van haar ex-man dat die beweringen niet relevant zijn in de zaak rond de verkoop van het landhuis van de zanger.

Cevey eist 50 procent van het verkoopbedrag van het huis dat Collins te koop heeft gezet. Het landhuis in de Amerikaanse staat Florida zou ongeveer 33 miljoen dollar (zo'n 28 miljoen euro) waard zijn. De 46-jarige Cevey en haar nieuwe echtgenoot hebben in november toegezegd het huis in januari te verlaten.

Collins en Cevey ontmoetten elkaar voor het eerst toen de Zwitserse Cevey als vertaler voor Britse Collins werkte tijdens zijn tournee door Zwitserland in 1994. Ze trouwden in 1999 en kregen samen twee zoons: Nicholas en Matthew. In 2008 scheidden ze van elkaar, wat Collins destijds 42 miljoen Britse pond kostte.

Nadat Cevey in 2016 was gescheiden van haar tweede echtgenoot, pakten zij en Collins de draad weer op. In de zomer van 2020 gingen ze weer uit elkaar, nadat de zanger had ontdekt dat Cevey niet op zakenreis was, maar was getrouwd met een andere man.