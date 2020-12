Niclas Castello, de man van Sylvie Meis, wist tijdens hun eerste ontmoeting niet wie zij was. Dat onthult de 42-jarige presentatrice in Grazia.

De actrice ontmoette Castello tijdens de bruiloft van een goede vriendin. Die zag een goede match en besloot de twee bij elkaar te brengen.

Toch ging er bij de kunstenaar niet meteen een lampje branden. "Hij wist dondersgoed dat Sylvie Meis bestond, alleen had hij die link niet gelegd", vertelt de presentatrice.

Achteraf was dat maar goed ook, want anders was hij volgens Meis een stuk minder zelfverzekerd geweest. "Tot op de dag van vandaag zegt hij: 'Als ik had geweten wie je was en wat je allemaal hebt gedaan en bereikt in je leven, dan had ik nooit zo zelfbewust naast je gezeten.'"

Meis en Castello zijn sinds 2019 samen. De twee trouwden afgelopen zomer in Florence.