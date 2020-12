Jochem Myjer is binnen 39 uur van Leiden naar Texel gelopen, wat in totaal 171 kilometer wandelen is. "Een zelfbedacht klein pelgrimstochtje", schrijft de cabaretier woensdag op Instagram.

De 43-jarige Leidenaar heeft de tocht naar eigen zeggen om verschillende redenen gemaakt. "Ik ging lopen omdat ik zo van de Nederlandse natuur hou. Waarom de hele wereld afreizen terwijl er nog zoveel magische schatten in Nederland te ontdekken zijn?"

Myjer wilde de wandeling daarnaast maken "om nog een paar dingen in het koppie op een rijtje te krijgen".

De cabaretier liep het grootste gedeelte van de tocht alleen. "En de laatste dagen gezellig met m'n vriend/ getuige/ manager Robert-Jan. Op het laatst een heerlijke duik gemaakt in de zee. Koppie leeg. Ik stroom even over van geluk van zoveel eenvoud."

Jochem Myjer laat op sociale media weten dat hij een wandeltocht van Leiden naar Texel heeft gemaakt. (Foto: Instagram/Jochem Myjer)