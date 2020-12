Brian May is bezig met de ontwikkeling van een nieuw ventilatiesysteem voor concertzalen en soortgelijke ruimtes. De Queen-gitarist was onlangs in het Apollo Theater in Londen om het door hem bedachte systeem te testen.

May laat woensdag op Instagram weten dat hij onlangs wakker werd met een idee voor zo'n systeem. "Een luchtstroomsysteem om theaters weer veilig genoeg te maken in een pandemische situatie en om concerten, net als vroeger, weer te laten plaatsvinden", schrijft de 73-jarige gitarist, die in 2007 promoveerde tot astrofysicus en ook scheikunde en wiskunde studeerde.

De Queen-gitarist is met drie experts om de tafel gaan zitten en samen hebben ze het huidige ventilatiesysteem in het Apollo Theater bestudeerd en ook enkele theorieën getest. Hoe zijn bedachte systeem eruitziet, deelt de artiest niet.



"We zitten nog in een vroeg stadium en er bestaan nog grote problemen waarvoor we een oplossing moeten vinden. Maar ook als we hier gedeeltelijk in slagen, dan kan het een stap zijn om concerten weer door te laten gaan."

May en zijn collega's van Queen zouden dit jaar door Europa toeren. Deze shows zijn vanwege het coronavirus voorlopig verplaatst naar 2021.