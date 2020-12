Kelly Clarkson besloot van haar man Brandon Blackstock te scheiden toen ze merkte dat het hele gezin eronder leed dat ze niet gelukkig getrouwd was. In haar talkshow The Kelly Clarkson Show vertelt de zangeres dat zowel zij als Blackstock beter verdient.

Clarkson ging voor haar show in gesprek met auteur Glennon Doyle, die een boek over haar eigen scheiding heeft geschreven. Doyle gelooft dat vrouwen wordt aangeleerd om er alles aan te doen om een gezin niet uit elkaar te laten vallen. De auteur besefte echter dat ze een betere moeder was als ze het huwelijk zou beëindigen.

De zangeres legt uit een vergelijkbaar moment te hebben gehad. "Ik moest dat in jouw boek lezen om deze stappen in mijn eigen leven te kunnen zetten", aldus Clarkson. "Ik besefte me dat we allebei niet gelukkig zijn en dat we allebei beter verdienen."

Volgens Clarkson, bekend van hits als Because of You en Since U Been Gone, vormen zorgen over de kinderen het zwaarste gedeelte van een scheiding. "Het is verschrikkelijk en er zitten vele vervelende kanten aan, maar voor mij is het vooral vanwege de kinderen moeilijk."

Eerder deze week werd bekend dat de 38-jarige zangeres het grootste deel van de tijd voor de zesjarige River en vierjarige Remy zal blijven zorgen. Ze zullen om het weekend bij hun vader zijn.

Clarkson en Blackstock trouwden in 2013 met elkaar. Hij heeft ook twee kinderen uit een eerdere relatie.