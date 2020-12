De identiteit van twee mannen die samen met Lil' Kleine betrokken zouden zijn geweest bij een geweldsincident, is bekend bij de politie. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Shownieuws. Het was tot nog toe niet bekend wie de twee mannen waren die in december 2019 een man mishandeld zouden hebben in een club op het Amsterdamse Rembrandtplein.

De twee verdachten zijn ontboden voor verhoor. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, laat de politie verder niets los over de zaak. Wel roepen zij op de beelden van het incident offline te halen, nu de identiteit van de twee verdachten bekend is.

In oktober kwam naar buiten dat een 28-jarige Amsterdammer aangifte heeft gedaan van een mishandeling op 7 december 2019 waarbij Lil' Kleine betrokken was. Het incident zou plaats hebben gevonden op de openingsavond van restaurant en club Oliva.

Volgens de aangifte zou de man de club zijn binnengelopen en in de drukte de vriendin van Lil' Kleine, Jamie Vaes, hebben aangestoten. Hij zou zijn excuses hebben aangeboden, maar Lil' Kleine, die ernaast stond, zou agressief hebben gereageerd. Toen de man later met zijn vrienden weer naar buiten wilde gaan, zou hij zijn opgewacht door de rapper en drie vrienden.

De manager van Lil' Kleine, Nathan Moszkowicz, liet weten dat de rapper vorig jaar eenmalig is verhoord.