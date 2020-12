Ellen Page heeft dinsdag op Twitter bekendgemaakt transgender te zijn en voortaan door het leven te gaan als Elliot Page. "Ik voel me gelukkig dat ik dit kan opschrijven. Dat ik op dit punt in mijn leven ben aangekomen", aldus de 33-jarige Page.

"Ik weet niet hoe ik moet uitdrukken hoe merkwaardig het is om eindelijk genoeg van mijzelf te houden om mijn authentieke zelf na te streven", vervolgt Page, onder meer bekend van de Netflix-serie The Umbrella Academy en films als Juno en Inception.

Hoewel het een "vreugdevol" moment is, erkent Page, die benadrukt te willen worden aangesproken met 'hij' en 'hen', ook dat hij "bang" is voor wat hem te wachten staat. "Ik ben bang voor de haat, de 'grappen' en het geweld", aldus de acteur. "De statistieken zijn hartverscheurend. De discriminatie van transgenders is wijdverbreid, verraderlijk en wreed, met gruwelijke gebeurtenissen tot gevolg."

"Ik hou ervan dat ik trans ben. En ik hou ervan dat ik queer ben. En hoe dichter ik bij mezelf blijf en mezelf volledig omarm om wie ik ben, hoe meer ik droom, hoe meer mijn hart groeit en hoe beter ik gedij."

Hij sluit het bericht af door andere transgenders een hart onder de riem te steken. "Transgenders die dagelijks te maken hebben met intimidatie, zelfhaat, misbruik en de dreiging van geweld: ik zie je, ik hou van je en ik zal er alles aan doen om deze wereld ten goede te veranderen."

Page kwam zes jaar geleden uit de kast als queer en profileerde zichzelf als een van de meest zichtbare lhbti-sterren van Hollywood. In januari 2018 trad hij in het huwelijk met choreografe Emma Portner.