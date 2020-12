Koningin Elizabeth en prins Philip brengen de feestdagen voor het eerst sinds 1987 door in Windsor Castle. Het koninklijke echtpaar zal daar een "rustige Kerst" vieren, meldt een woordvoerder van het Britse koningshuis dinsdag op Twitter.

Het besluit is genomen als gevolg van de geldende coronamaatregelen in Engeland, die te vergelijken zijn met die in Nederland.



"De koningin en de hertog van Edinburgh hebben daarom besloten dat zij dit jaar een rustige Kerst vieren in Windsor."

Het echtpaar bracht ook tijd door in Windsor Castle tijdens twee eerdere lockdowns in Engeland. Tot 1988 vierde de Britse koninklijke familie hier ook Kerst. Na dat jaar werden de feestdagen doorgebracht in Sandringham, het aan de kust gelegen landhuis van de familie in Norfolk.