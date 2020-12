De kinderen van Wolter Kroes mogen van hun vader Amsterdam niet meer in gaan. De zanger vertelt in gesprek met Beau Monde dat hij te bang is dat hen iets overkomt in de hoofdstad.

De in Westzaan woonachtige Kroes spreekt over zijn grootste angsten en vertelt dat hij zich zorgen maakt om zijn kinderen. "Je hoort zulke rare berichten over geweld, schietpartijen en steekpartijen. Mijn kids mogen van mij Amsterdam niet meer in, dat had ik vroeger nooit gedacht", aldus de 51-jarige Kroes.

"Maar je kinderen zijn je alles, je DNA en je zaad, het zou vreselijk zijn als hen iets zou overkomen." Zowel Kroes als zijn vrouw heeft twee kinderen uit een eerdere relatie en samen hebben ze één kind. Alle kinderen zijn in de leeftijd van 12 tot 22 jaar.

Daarnaast is Kroes bang voor een leven zonder zijn nu 75-jarige vader. "Hij doet mijn boekhouding en is mijn allerbeste vriend. Mijn opa overleed op z'n 76e toen hij op het dak stond. Zo'n type is mijn vader ook, constant in de weer, alles zelf aanpakken. Ik weet ook dat hij niet meer zou willen leven als hij niet meer alles zou kunnen doen wat hij wil. Dan stopt hij ermee."

Volgens Kroes is het ook zijn familie die hem met beide benen op de grond houdt. Hij ziet om zich heen dat artiesten gaan "zweven" door de positieve aandacht die ze constant krijgen in hun vak.

Het gezin van de zanger, en vooral zijn vrouw Tessa, let erop dat hij niet naast zijn schoenen gaat lopen. "Als ik wel eens naar mezelf zit te kijken op tv, dan zegt Tess: 'Zo, zit je jezelf weer lekker te bewonderen, schat?' Dat vind ik goed hoor, zo blijf je met beide benen op de grond."