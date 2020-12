De familie Meiland wil het volgend jaar rustiger aan doen. Erica, Martien, Maxime en Montana Meiland vertellen in gesprek met Beau Monde dat ze meer aandacht willen besteden aan hun privéleven.

De familie, die in 2020 weer hoge kijkcijfers scoorde met Chateau Meiland, laat in het tijdschrift weten nog weinig plannen te hebben voor het nieuwe jaar. Erica, Martien en Maxime verhuisden dit jaar terug van Frankrijk naar Nederland en wonen nu in Hengelo.

"Ik hoop juist dat we een beetje meer rust krijgen, dat alles weer normaler wordt", zegt Erica. "Ik dacht dat het rustiger zou zijn nadat we naar de Achterhoek waren verhuisd, maar zelfs als we op de snelweg rijden, maken mensen foto's van ons."

Ook haar man Martien hoopt op meer rust. "Dat we ruimte krijgen om een beetje meer aan onszelf te denken, want we worden wel geleefd. Het is ook lastig, want we krijgen zoveel aanbiedingen, en alles is even leuk om te doen. Maar iets meer tijd voor mijn privéleven in 2021 zou lekker zijn."

Maxime wil gaan samenwonen met vriend

Hun 25-jarige dochter Maxime heeft sinds enkele maanden een relatie met cameraman Leroy, die ze leerde kennen tijdens de opnames van het derde seizoen van hun realitysoap.

"Ik hoop dat volgend jaar alles net zo goed blijft gaan met Lee, we hebben het zó leuk samen. Ik woon net in Hengelo, maar ik zou ook met hem willen samenwonen. Dus wie weet, eind volgend jaar."