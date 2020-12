Pierre Bokma is bang om aan een geestesziekte te lijden. In in een interview in HP/De Tijd zegt de 64-jarige acteur dat hij die angst altijd gehad heeft.

"Ik heb vroeger heel veel angstaanvallen gehad. Over hoe fragiel en breekbaar het allemaal was. Dat ik dacht: het lichaam is zo'n ongelooflijk ingewikkelde machine, er kan zo veel misgaan."

Bokma kon vervolgens urenlang met die gedachte rondlopen en bang zijn om dood neer te vallen. "En ik kan je vertellen dat de tijd dan heel, héél langzaam gaat. Je komt in een volstrekt andere werkelijkheid terecht."

Bang om aan ouderdom te overlijden is de acteur echter nog niet, hoewel hij door zijn leeftijd steeds vaker dezelfde klussen krijgt aangeboden.

"Ik krijg alleen nog maar rollen van oudere personages, vaak worstelend met dat gegeven. Dus ik word wel steeds vaker met mijn neus op de feiten gedrukt."

Ook wordt hij door zijn leeftijd weleens afgewezen voor een rol: "Maar dat is toch helemaal niet erg? Wat ben je toch een clown als je dat ontkent en daarover gaat simmen. En acteurs hebben het altijd nog steeds een stuk beter dan actrices die ouder worden."

Op dit moment is Bokma in het Schauspielhaus Bochum te zien in de voorstelling King Lear.