Wat begon met een huwelijksaanzoek, is geëindigd in aangiftes over en weer. De relatie van Shima Kaes en Johnny de Mol is al jaren voorbij, maar levert de afgelopen weken veel gedoe op voor beide partijen. NU.nl maakt een overzicht van wie wie nu aanklaagt en aangifte doet.

John de Mol doet aangifte van poging tot afpersing

Het Openbaar Ministerie bevestigt op 25 november dat John de Mol aangifte heeft gedaan van afdreiging, een vorm van afpersen. De Mol schrijft in de aangifte dat hij een brief heeft ontvangen met een voorstel voor een schikking rond belastende informatie in een dan nog te verschijnen boek van Mark Koster over de familie De Mol. De aangifte is gericht tegen Karim Aachboun en Ed Aerts, de juridisch adviseurs die achter de brief zitten. De heren vertegenwoordigen Shima Kaes, die verloofd was met De Mols zoon Johnny. Ook Johnny is bij de aangifte betrokken.

In het boek komt een passage voor over de turbulente liefdesrelatie tussen Johnny de Mol en Kaes, die ruim een jaar samen waren en zich verloofden voor hun relatie in 2015 eindigde. In de relatie zou sprake zijn geweest van mishandeling, De Mol heeft dit ontkend.

Shima Kaes doet aangifte tegen Johnny de Mol

Twee dagen later, op 27 november, maakt Kaes bekend op haar beurt aangifte te gaan doen tegen haar ex. Kaes ontkent mee te hebben gewerkt aan het boek van Mark Koster en haar adviseurs schrijven in een brief dat Kaes onterecht is benadeeld door de familie De Mol.

"Nu cliënte door de familie onterecht wordt aangevallen, is zij genoodzaakt zich hiertegen te verweren." De aangifte wordt gedaan in Nederland, Mexico en Spanje. Waarom dat in die landen gebeurt, wordt uit de verklaring niet duidelijk.

Ook volgen er juridische stappen tegen Koster. "We hebben de heer Koster vóór zijn boek kenbaar gemaakt een kort geding tegen hem te starten wegens zijn aankondiging om op korte termijn belastende privé-informatie (van mijn cliënte) te willen publiceren."

Adviseurs Shima Kaes doen aangifte tegen familie De Mol

Het verhaal blijkt op 30 november nog niet af: Aachboun en Aerts maken bekend aangifte te doen tegen Johnny en John de Mol. Volgens de adviseurs van Kaes is de aangifte van vader en zoon ongegrond en dus is er sprake van een valse aangifte, zo beredeneren zij.

Aerts en Aachboun openbaren dat er in september al een brief is gestuurd naar de familie De Mol, maar dat daar nergens impliciet of expliciet is gesproken over geld in ruil voor het achterhouden van informatie. "Nergens in de brief is aangegeven om audio- en beeldmateriaal in te ruilen voor geld."