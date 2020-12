Johnny Galecki en Alaina Meyer zouden niet langer samen zijn, meldt People maandagavond. De 45-jarige The Big Bang Theory-acteur en de 23-jarige Meyer hebben hun relatie nog geen jaar na de geboorte van hun eerste kind verbroken.

De twee delen sinds april niet langer foto's van hen samen.

Volgens bronnen zijn ze inmiddels uit elkaar gegaan en verdelen ze de voogdij van hun zoon, die in december een jaar wordt.

Galecki, die in The Big Bang Theory de rol van Leonard Hofstadter speelde, was kreeg in 2018 een relatie met Meyer. In mei 2019 kondigden ze aan een kind te verwachten.