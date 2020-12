De politie heeft maandag in Amsterdam een 22-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot een overval op Fred van Leer.

Twee personen probeerden de stylist en presentator vorige maand te overvallen in zijn huis in Rotterdam. Naar de tweede verdachte is de politie nog op zoek.

Twee mannen zouden zich hebben voorgedaan als pakketbezorgers van PostNL. Van Leer werd bedreigd met een vuurwapen en hield een gekneusde rib over aan het voorval. Hij verjoeg de twee overvallers, die er te voet vandoor gingen.

Agenten vonden later het vuurwapen dat de mannen bij zich hadden. Ook vonden ze een petje en een gestolen scooter, die in de buurt van Van Leers woning was geparkeerd.

Enkele weken voor de poging tot de overval zijn privébeelden van Van Leer uitgelekt.