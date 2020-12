Het gerucht dat Rihanna en A$AP Rocky een koppel vormen, is weer opgelaaid doordat de twee samen in New York gezien zijn. De 32-jarige zangeres en 32-jarige rapper worden al langer aan elkaar gelinkt.

Bronnen van diverse Amerikaanse media, waaronder People en Us Magazine, zagen dat de twee samen met een groep vrienden een restaurant in de stad bezochten.

Nadat Rihanna een jaar geleden samen met A$AP Rocky op de rode loper van de Fashion Awards in Londen was verschenen, ontstonden de eerste geruchten over een mogelijke relatie. Ze zouden daarna ook samen Oud en Nieuw hebben gevierd.

Daarover bleven verhalen de ronde doen, maar een bevestiging kwam er niet. Vanwege de recente ontmoeting zeggen meerdere bronnen dat er nu toch sprake van een relatie is. Eerder ging het volgens ingewijden slechts om een hechte vriendschap.