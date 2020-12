De dochter en stiefzoon van handbalster Estavana Polman zorgden ervoor dat ze het belang van een voorspoedige revalidatie van haar knieblessure nog meer inzag, vertelt ze dinsdag in De Telegraaf.

"Zij zijn de grootste motivators die ik me kan wensen", aldus Polman. "Die kleine meid riep telkens: mama pak je benen. Daar bedoelde ze dan mijn krukken mee toe ik die nog nodig had, heerlijk toch."

"Op zulke momenten realiseerde ik me dat ik voor de kinderen wel zo snel mogelijk moest kunnen lopen. Dat was mijn eerste doel en zo maak je elke keer weer nieuwe doelen."

In augustus scheurde Polman de kruisband in haar rechterknie af. De opbouwster en international van het Nederlands handbalteam is naar verwachting negen maanden uitgeschakeld en mist het EK Handbal dat donderdag begint.

Samen met oud-voetballer Rafael van der Vaart heeft Polman een driejarige dochter. De veertienjarige zoon die Van Der Vaart deelt met Sylvie Meis woont sinds de zomer bij het stel in Denemarken. Polman speelt daar bij handbalclub Team Esbjerg.