De twee kinderen van Kelly Clarkson, River (6) en Remy (4), blijven bij haar wonen na haar scheiding van Brandon Blackstock. Dat meldt TMZ maandag op basis van een rechterlijke uitspraak.

Zowel Clarkson als Blackstock heeft van de rechter fysieke en juridische voogdij gekregen, maar Clarkson zal voor het grootste gedeelte van de tijd voor hen zorgen. Clarksons ex-man krijgt de kinderen in het eerste, derde en vijfde weekend van elke maand.

De rechter besloot hiertoe omdat River en Remy geboren zijn Californië, de staat waarin de zangeres woonachtig is in Los Angeles. Haar ex woont in de staat Montana. Omdat de kinderen daar niet vandaan komen, is Californië aangewezen als de thuisstaat van de kinderen.

De rechter heeft uitgesproken dat Clarkson en Blackstock niet slecht over elkaar mogen praten in het bijzijn van de kinderen.

Clarkson en Blackstock waren sinds oktober 2013 getrouwd. Blackstock heeft naast zijn twee kinderen met Clarkson ook een zoon en een dochter uit een eerdere relatie. In juni werd bekend dat de oud-winnares van de talentenjacht American Idol eerder die maand een scheiding had aangevraagd.