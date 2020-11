Rita Ora heeft maandag haar excuses aangeboden voor het overtreden van de Britse coronaregels. De zangeres werd afgelopen week dertig jaar oud en gaf een feestje voor vrienden en bekenden in een restaurant in Londen, wat in strijd is met de coronaregels die daar momenteel gelden. Nadat Britse media uitpakten met het nieuws, ging Ora door het stof in haar Instagram Stories.

De zangeres geeft toe dat ze aanwezig was bij een "kleine bijeenkomst" om haar dertigste verjaardag te vieren. Ze vertelt dat de beslissing om haar verjaardag toch te vieren op het laatste moment werd genomen en dat het oké leek om dat te doen, omdat de lockdown in het Verenigd Koninkrijk op 2 december afloopt.

"Ik heb veel spijt van het niet naleven van de regels en begrijp dat ik hiermee anderen in gevaar breng", aldus Ora. "Dit was een serieuze en onvergeeflijke verkeerde inschatting. Ik snap nu hoe onverantwoordelijk mijn gedrag was en neem volle verantwoordelijkheid."

"Ik schaam me vooral, omdat ik uit eerste hand weet hoe hard mensen vechten tegen dit virus en ik ben me er bewust van hoeveel mensen en bedrijven hebben opgeofferd om ons veilig te houden. Hoewel dit het niet beter maakt, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden", besluit de zangeres, bekend van hits als Anywhere en Your Song.

Daily Mail meldt op basis van bronnen dat Ora een boete van omgerekend zo'n 11.000 euro moet betalen aan de autoriteiten. Er zouden zo'n dertig mensen aanwezig zijn geweest op het feest, onder wie modellen Cara en Poppy Delevingne.