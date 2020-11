Cardi B raakte afgelopen weekend in opspraak nadat ze op Twitter vertelde dat ze een grote groep familieleden op bezoek had gehad. De rapper reageert vervolgens dat ze veel geld heeft gestoken in tests voor de hele familie.

"12 kinderen en 25 volwassenen tijdens de feestdagen. Het was fantastisch", schrijft Cardi B op Twitter over het thanksgivingweekend dat ze vierde. Al snel stroomden er reacties binnen die haar erop wezen dat de autoriteiten hadden afgeraden met veel mensen bij elkaar te komen wegens het coronavirus .

"Sorry, mijn fout, het was niet mijn bedoeling om iemand zich slecht te laten voelen. Ik had voor het eerst sinds lange tijd mijn familie weer over de vloer en dat voelde goed en beurde me op. Ik heb veel geld uitgegeven om iedereen te laten testen, maar dat was het waard. Het was niet mijn bedoeling iemand te beledigen", reageert de rapper.

Cardi B kan vervolgens op veel steun van haar fans rekenen, maar er zijn ook volgers die haar erop wijzen dat ze ondanks de tests met haar feest nog steeds de richtlijnen van de Amerikaanse autoriteiten in de wind slaat.

Cardi B is niet de eerste beroemdheid die onder vuur komt te liggen wegens een feest in tijden van corona. Kim Kardashian en Kendall Jenner vierden onlangs hun verjaardag beide met een feest waar ze foto's van op Instagram plaatsten. Ook de Britse zangeres Rita Ora vierde afgelopen weekend haar dertigste verjaardag op een besloten feest in een restaurant, terwijl het Verenigd Koninkrijk in een lockdown verkeert.