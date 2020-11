De Orange Is The New Black-actrice Laverne Cox zegt zondag op Instagram vanwege haar genderidentiteit te zijn belaagd in een park in Los Angeles.

Cox laat weten het naar omstandigheden goed te maken, maar wel in shock te zijn.

Volgens Cox werden zij en een vriend in het park door een man aangesproken op hun genderidentiteit. De actrice, die als man werd geboren, liet vervolgens weten daar niet van gediend te zijn.

Volgens het relaas van Cox werd haar vriend vervolgens door de man geslagen. Toen ze haar telefoon pakte om de alarmlijn te bellen, ging de ongeïdentificeerde man ervandoor.

Laverne is van mening dat het incident haar weer eens duidelijk maakte dat er nog lang geen einde is gekomen aan geweld tegen transgenderpersonen. "De wereld is niet veilig. Ik denk daar niet graag aan, maar het is de waarheid. Ik weet dat maar al te goed", aldus de actrice.

In 2017 kreeg Cox voor het eerst een rol die niet geschreven was voor een transgender personage. De 48-jarige actrice speelde in de serie The Trustee net als in Orange Is The New Black de rol van een gevangene.