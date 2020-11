Kickbokser Badr Hari wordt voor de vierde keer vader. Zijn vrouw Daphne Romani is opnieuw in verwachting, zo laat ze vrijdag weten op Instagram.

"Full house at the Hari residence", schrijft Romani bij een foto waarop ze met een babybuik poseert. Het is niet duidelijk wanneer ze is uitgerekend.

Hari en Romani hebben al drie dochters: Amber-May (2012), Houda (2016) en Aïcha (2019). Ze stapten in 2016 in het huwelijksbootje.

Hari maakte in 2018 zijn rentree als kickbokser. Vorige maand testte hij positief op het coronavirus, waardoor zijn eerste gevecht sinds de pandemie werd uitgesteld. Hij staat daarom nu in december in de ring in Rotterdam Ahoy tegen Benjamin Adegbuyi.