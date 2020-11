Shima Kaes gaat juridische stappen ondernemen tegen haar ex Johnny de Mol, zo laat haar juridische adviseur Karim Aachboun vrijdag weten in een verklaring. Kaes ontkent bovendien dat ze heeft meegewerkt aan het veelbesproken boek De Mol: De machtigste mediafamilie.

In de ongeautoriseerde autobiografie, die donderdag is verschenen, schrijft auteur Mark Koster dat Johnny de Mol zijn ex Kaes mishandelde. De juridisch adviseurs van Kaes, Aachboun en Ed Aerts, kregen voor publicatie van Koster te horen dat deze belastende informatie zou worden gepubliceerd en overhandigden Johnny de Mol en zijn vader John de Mol via een deurwaarder een brief. In ruil voor een schikkingsbedrag zouden de passages over de relatie niet in het boek belanden.

De familie De Mol liet het daar niet bij zitten en deed tegen Aachboun en Aerts een aangifte van een poging tot afdreiging, een vorm van afpersing zonder dat er sprake is van geweld. Volgens de aangifte, die in het bezit is van De Telegraaf, hadden De Mol en Kaes een turbulente liefdesrelatie, maar was er van mishandeling geen sprake.

"Wij merken op dat onze cliënte de ex-verloofde was van de heer Johnny de Mol en dat cliënte zich over deze kwestie nimmer richting de media heeft uitgelaten uit piëteit voor de familie", schrijft Aachboun namens Kaes in een schriftelijke verklaring. "Nu cliënte door de familie onterecht wordt aangevallen, is zij genoodzaakt zich hiertegen te verweren." De aangifte wordt gedaan in Nederland, Mexico en Spanje.

Kaes neemt ook juridische stappen tegen auteur Koster, omdat ze niet zou hebben meegewerkt aan het boek. "Integendeel, we hebben de heer Koster vóór zijn boek kenbaar gemaakt een kort geding tegen hem te starten wegens zijn aankondiging om op korte termijn belastende privé-informatie (van mijn cliënte) te willen publiceren."

Auteur Koster zegt genoeg bewijzen te hebben

Auteur Koster liet woensdag desgevraagd aan NU.nl weten genoeg bewijzen te hebben voor wat hij in zijn boek beschrijft en zegt dat hij op dit moment niet was ingegaan op verzoeken om het materiaal in zijn boek op wat voor wijze dan ook af te zwakken.

In het 608 pagina's omvattende boek staat volgens Koster maar een kleine passage over de affaire van De Mol en Kaes. "Hoofdstuk 92, uit mijn hoofd. Daarin wordt beschreven hoe John de Mol zelf pogingen doet om de vrouwen van Johnny aan te lijnen. Maar deze biografie gaat over de hele familie. Vier generaties. Beginnend in 1931, eindigend in 2020."