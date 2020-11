Het komt Danny Vera goed uit dat hij vanwege corona alle tijd heeft om zich te richten op zijn aanstaande vaderschap.

"Ik ga me volledig op ons kind richten en kom ongeveer in maart m'n grot weer eens uit", zegt de zanger in Veronica Magazine. "Het is een ontwikkeling in mijn leven die ik heel belangrijk vind, daar wil ik goed de tijd voor nemen."

De 43-jarige Vera wilde al jaren een kind met zijn vrouw Escha Tanihatu, maar door de lockdown van eerder dit jaar merkte hij dat hij eindelijk een soort rust over zich heen kreeg. "Ik hoefde even niet meer. Toen zijn we elke avond het wijnkeldertje ingedoken. In april waren we zwanger. Er is voor ons een hele hoop aan het veranderen, en dat is the new now."

Vera en Tanihatu trouwden in 2013. Tanihatu is Vera's tourmanager en werkt ook als fotograaf. Daarnaast is ze te zien als bardame in Veronica Inside, waarin Vera regelmatig optreedt.