Guus Meeuwis krijgt forse kritiek op nieuw huis, Camilla en Charles worden belaagd door The Crown-fans en Johnny en John de Mol voelen zich onder druk gezet. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Tilburg is woedend. Een landhuis van 103 jaar oud is door Guus Meeuwis met de grond gelijk gemaakt en daarvoor in de plaats heeft de zanger een woning laten bouwen die op sociale media door medebewoners van de stad al vergeleken is met een crematorium en een bunker.

Een buurtgenoot plaatste op Twitter een voor- en nafoto van de verbouwing, die werd opgepakt door diverse media. Het kwam Guus op kritiek te staan: hoe haalde hij het in zijn hoofd zo'n huis te slopen en er een 'gedrocht' voor in de plaats te zetten?

"De wereld staat in brand, maar schijnbaar is dit ook een dagje nieuws", aldus Guus laconiek over de vele opmerkingen. De zanger probeerde de ophef te sussen door te vertellen dat het huis, waar hij nog niet woont, nog niet af is.

"Het is een heel modern, strak huis. De achterkant ligt op het zuiden en is helemaal open. Ik vind het een schitterend ontwerp van een zeer gerenommeerde architect, ook uit Tilburg. Wij zijn er meer dan blij mee. Het is net als een liedje, je moet het pas beoordelen als het af is. En tot die tijd heeft het geen enkele zin om ernaar te luisteren of het te laten horen."

Dat kan allemaal wel zo zijn, maar het oude huis komt nooit meer terug en dat vinden buurtbewoners toch zonde. De omgevingscommissie was al niet blij met de plannen en heeft geadviseerd dat de woningen aan de weg beter beschermd moeten worden.

Volgens Guus was de woning zoals 'ie er stond niet meer geschikt voor deze tijd en ook niet aan te passen naar de moderne behoeftes. De allereerste tweet over het huis is inmiddels verdwenen en een burenruzie waarschijnlijk nog voor de verhuizing begonnen.

'Diana voor altijd'

Dat feit en fictie nog weleens door elkaar lopen in het leven is bekend, maar op de een of andere manier voor sommige mensen ingewikkeld te begrijpen. Zo zijn er genoeg mensen die denken dat acteurs precies zo zijn als de rollen die ze vertolken en genoeg mensen die denken dat verhalen echt zo zijn gegaan.

Zo gaat het ook bij The Crown. Het vierde seizoen van de serie rond de Britse koningin Elizabeth en haar familie verscheen twee weken geleden op Netflix en is sinds die tijd trending. Mensen googelen zich een ongeluk naar alle kleine details en om te leren of het nou echt waar is wat er wordt gespeeld.

Niet iedereen neemt die zoektocht al te serieus en dus zijn er voldoende mensen die alles wat The Crown beschrijft aanneemt voor waar. Koningshuiskenners hebben al diverse details tegengesproken, zo had Elizabeth volgens hen nooit een gesprek met de man die in haar kamer inbrak, maar echt helpen lijkt het niet.

Dat is duidelijk te zien op de socialemediakanalen van prins Charles en zijn vrouw Camilla. Onder berichten op Twitter en Instagram wordt massaal gereageerd met 'Diana voor altijd' en 'Diana is beter'.

De fans van de serie zijn ervan overtuigd dat Diana het slachtoffer is geworden van de Britse prins en zijn huidige echtgenote en laten dat maar al te hard blijken. Hoewel er enkele geruchten waren dat de reacties onder die kanalen zouden worden uitgezet, blijkt dat woensdag gewoon massaal gereageerd kon worden onder een video van Camilla.

Het is te hopen voor het stel dat de ophef weer snel gaat liggen, want makkelijk moet het na al die jaren niet zijn. Ook niet voor de kinderen van Charles en Diana.

320 In de bladen: 'Koning bijna aangereden' | Ex Maxime weer in beeld?

Een onthullende biografie

De familie De Mol is al jarenlang bepalend voor de Nederlandse televisie. Een biografie over de familie kon dus niet uitblijven en deze week bleek dat daar niet alleen details in staan over het enorme succes.

Woensdag kwam naar buiten dat in het boek ook persoonlijke details beschreven staan over de relatie die Johnny de Mol met Shima Kaes had. De twee verloofden zich, maar echt romantisch bleek het niet. De ex-verloofde van de presentator sprak over geweld in de relatie en ook de familie erkende dat het een turbulente liefdesrelatie was. Van mishandeling was volgens hen echter geen sprake.

John de Mol en zijn zoon besloten aangifte te doen tegen Karim Aachboun en Ed Aerts, de juridisch adviseurs die een brief stuurden met een voorstel voor een schikking om de belastende informatie nog uit het boek te krijgen.

Het boek ligt inmiddels in de winkels en in een passage wordt beschreven hoe Johnny en Shima ruzie maken over de telefoon. Shima zou dat gesprek hebben opgenomen zonder dat hij dat wist. Op haar beurt heeft Shima besloten juridische stappen te ondernemen tegen haar ex: zij beweert niet te hebben meegewerkt aan het boek en omdat Johnny en zijn vader nu uitspraken hebben gedaan over haar, er niets anders op zit dan zich te verweren.

Hoe dit nu verder zal aflopen is even afwachten, maar het boek zal waarschijnlijk hard lopen: het is in ieder geval promotie.