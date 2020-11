Floortje Dessing staat anders in het leven dan tien jaar geleden, vertelt ze vrijdag in het AD. De vijftigjarige presentatrice ziet zowel voor- als nadelen in het ouder worden.

"Bij veertig heb je nog het gevoel dat je nog niet op de helft bent", vertelt Dessing. "Vijftig is over the hill. Sowieso moet je er fysiek harder aan trekken. Doe ik ook. Ik sport veel. Maar er ontstaat ook een ander gevoel."

Dessing legt uit dat het leven een draaikolk is als je jong bent. "Je wil van alles uitproberen, overal naar toe, alles is nieuws. Als je 50 bent, ga je meer beschouwen. Doe je een stapje naar achter en kijk je naar het leven dat doorkolkt, voor zover dat kan nu. Het is alsof je er iets minder aan deelneemt."

De presentatrice legt uit hoe dat een dubbel gevoel met zich meebrengt. "Het is prettig om even los te zijn van die waan van de dag. Aan de andere kant word je ook sentimenteel vanwege de dingen die geweest zijn."

Haar vijftigste verjaardag vierde Dessing in augustus met een beperkt groepje, vanwege de coronamaatregelen. Ze erkent dat dat lastig was. "Er is toch niemand op aarde die zegt 'I couldn't care less'. Het was ook best raar om dat in een pandemie te vieren. We waren met een klein groepje op Terschelling. Wadlopen, een strandwandeling, terrasje. Alles op gepaste afstand. Heel speciaal. Maar ik ga nog wel eens een enorm stampfeest geven."

Dessing is vanaf vrijdagavond te zien in een nieuw seizoen van Floortje blijft hier. De eerste aflevering verschijnt om 21.30 bij BNNVARA.