Jamie Dornan verkiest het leven op het platteland in Engeland boven een leven in de schijnwerpers in Hollywood. De Noord-Ierse acteur vertelt aan Variety dat hij vindt dat veel collega's hun eigen identiteit in Hollywood verstoppen.

De 38-jarige Dornan woont met zijn vrouw en drie dochters op een kleine boerderij, waar ook een paard, vijf kippen, drie geiten, een hond en een kat leven. Het leven op het platteland helpt hem om te aarden.

"Ik denk dat velen van ons vooral in Hollywood bepaalde aspecten van zichzelf proberen te verstoppen. Het is echt een show en iedereen staat in de showmodus en probeert de beste versie van zichzelf te zijn en alleen voor hoogtepunten te zorgen. Dat is uitputtend."

Dornan heeft wel een tijdje in Los Angeles gewoond. Daar ontmoette hij ook zijn echtgenote, Amelia Warner, tijdens een feestje. Toen hij in gesprek raakte met haar, wist hij direct dat ze als man en vrouw zouden eindigen: "Ik was met haar aan het praten en merkte direct: dit is het. En dat was echt heel raar."

Een dag na die eerste ontmoeting zaten Dornan en Warner toevallig in hetzelfde vliegtuig naar Londen. Volgens Dornan initieerde de op handen zijnde relatie met Warner zijn succesvolle acteercarrière.

"Door de liefde ging ik me ook echt serieus bekommeren om mijn werk. Binnen een jaar nadat ik mijn vrouw had ontmoet, kreeg ik een rol in The Fall en veranderde mijn leven volledig."